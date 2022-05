Torino | un difensore ha convinto Juric | pronto il post Bremer

Advertising

sportli26181512 : Torino, Bremer guarda al futuro: 'Posso migliorare': Il difensore granata sui social: 'E' stata la mia stagione mig… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Chiellini saluta la Juventus, la lettera d’addio del capitano: Juventus-Lazio sarà l’ultima ga… - gazzettaGranata : Torino, gioiello Zima: il difensore che studia da Bremer #TorinoFC #FVCG #SFT - Antojuez : @CorSport 'indirizza pesantemente la corsa scudetto' Il rigore non dato al Torino non ha peso giusto? E nemmeno il… - aristid76527775 : @MarcelloVillani se il mercato si ferma a pogba.. voto 5!! se gli aggiungi milinkovic, bremer e di maria allora è p… -

Come noto, infatti, quella di questa sera acontro la Lazio sarà l'ultima partita delcon la maglia della Juventus, destinato ad approdare nel campionato statunitense. Ecco allora le ...La stagione di Bremer con ile finita in anticipo: ilpensa già al futuro e posta un messaggio sui social La stagione di Bremer con ile finita in anticipo: ilpensa già al futuro e posta un ...“Bremer non giocherà queste ultime due partite” aveva dichiarato Ivan Juric nella conferenza stampa pre Verona-Torino: la stagione di Gleison Bremer è così terminata anticipatamente, il 7 maggio 2022.L'Inter ha vinto ieri contro il Cagliari e ha rinviato la festa scudetto del Milan. Un obiettivo di mercato, Bremer, ha scritto un messaggio ...