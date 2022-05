Advertising

angelomangiante : Il gol mostruoso di Theo Hernandez. L'esplosione di Rafael Leao. Due talenti scelti da Paolo Maldini. Convinti subi… - AlfredoPedulla : Non un gol, una traversata in motoscafo #theo - stefanozana : RT @Gazzetta_it: Theo, una volata alla Weah. E i compagni lo osannano: 'Nemmeno Messi...' #Milan - metalblanco1991 : RT @jason05_: Hanno una squadra che costa poco, una base formata da Maignan, Theo, Tonali, Leao e ci metto dentro pure Kalulu e Tomori. Og… - LukeFenek : RT @angelomangiante: Il gol mostruoso di Theo Hernandez. L'esplosione di Rafael Leao. Due talenti scelti da Paolo Maldini. Convinti subito… -

Nessuno, invece, potrà negare agià fin d'ora un posto nella galleria delle reti rossonere più belle. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...... che ha comunque fatto i complimenti ai padroni di casa per la stagione fatta: "Il Milan merita lo scudetto: abbiamo fattobuona gara e siamo rimasti in partita fino al gol dimettendo in ...Il Milan lo tocca" scrive il Corriere dello Sport sullo Scudetto. Rossoneri a un punto dal trionfo in Serie A. Battuta l'Atalanta per 2-0 con le reti di Rafael Leao e il coast to coast ...abbiamo fatto una buona gara e siamo rimasti in partita fino al gol di Theo mettendo in difficoltà gli avversari nel primo tempo. Ci siamo persi un po’ negli ultimi 16 metri ma sono soddisfatto della ...