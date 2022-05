Sport in tv oggi (lunedì 16 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 16 maggio 2022) oggi, lunedì 16 maggio, ci apprestiamo a vivere una giornata molto intrigante di Sport a partire dal primo turno delle qualificazioni del Roland Garros. 12 tennisti azzurri scendono in campo già oggi con il sogno di raggiungere il tabellone principale dello Slam parigino sulla terra rossa. Spazio anche per i Mondiali femminili di boxe, i playoff scudetto di basket maschile, la Serie A di calcio e tanto altro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi, lunedì 16 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming: CALENDARIO Sport IN TV ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022)16, ci apprestiamo a vivere una giornata molto intrigante dia partire dal primo turno delle qualificazioni del Roland Garros. 12 tennisti azzurri scendono in campo giàcon il sogno di raggiungere il tabellone principale dello Slam parigino sulla terra rossa. Spazio anche per i Mondiali femminili di boxe, i playoff scudetto di basket maschile, la Serie A di calcio e tanto altro. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in16, il relativo palinsesto tv e: CALENDARIOIN TV ...

