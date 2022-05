Serie A2 femminile di pallanuoto: exploit esterno della Napoli Nuoto contro Volturno (Di lunedì 16 maggio 2022) Serie A2 femminile di pallaNuoto: la Napoli Nuoto vince 10-7 il derby in casa del Volturno consolidando il secondo posto in classifica. Il Napoli Nuoto centra l’undicesima vittoria stagionale e consolida la seconda posizione. Le azzurre vincono con merito il derby in casa del Volturno in una partita che l’ha viste sempre avanti nel punteggio. Leggi su 2anews (Di lunedì 16 maggio 2022)A2di: lavince 10-7 il derby in casa delconsolidando il secondo posto in classifica. Ilcentra l’undicesima vittoria stagionale e consolida la seconda posizione. Le azzurre vincono con merito il derby in casa delin una partita che l’ha viste sempre avanti nel punteggio.

