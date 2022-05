Advertising

MariellaLoi : Scontro a sinistra sul Sistema. Ermini (Csm) denuncia Renzi - - EnricoGiunta : RT @vlastablom: 'Ti denuncio', 'Certi aneddoti'. È scontro tra Ermini e Renzi. Ecco il metodo Renzi! Ricatti a tutti quelli che conosce, pe… - messveneto : Scontro Renzi-Ermini: “Eletto con metodo Palamara al Csm”. La replica: affermazioni false e temerarie”: L’ex premie… - mattinodipadova : Scontro Renzi-Ermini: “Eletto con metodo Palamara al Csm”. La replica: affermazioni false e temerarie” - nuova_venezia : Scontro Renzi-Ermini: “Eletto con metodo Palamara al Csm”. La replica: affermazioni false e temerarie” -

Amici, ex amici ora nemici. Si consuma così con un duro strappo il rapporto tra Matteoe David Ermini. Il primo ex premier, il secondo vice presidente dle Csm. Nel cuore delloil tema giustizia, i rapporti tra toghe, le inchieste, ma soprattutto i sistemi di nomina e di ...... ètra il leader di Italia Viva Matteoe il vice presidente del Csm David Ermini , che ha (già) annunciato la querela. Nel suo ultimo libro, ' Il Mostro ' l'ex premier ha infatti ...AGI - Le polemiche dopo i nuovi incarichi assegnati in Forza Italia e lo scontro sulla giustizia. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. LA REPUBBLI ...Querela per il nuovo libro. La replica: "Non vedo l'ora". E i magistrati temono il flop per lo sciopero di oggi ...