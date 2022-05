Samp | Giampaolo | 'La salvezza ci ha tolto un peso mentale Rinnovo? Non conta | ora tocca al club avere idee chiare'

Advertising

nonlapasso : I suoi 3 punti per stare bella larga la Samp li ha fatti ora Giampaolo è pronto a scansarsi... - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, #Giampaolo: “Squadra libera di testa, tra dieci giorni parlerò con la società” - sportli26181512 : Samp, Giampaolo: 'La nostra miglior partita, più liberi mentalmente' - strider1982 : @clubdoria46 Brutta eh la Samp di Giampaolo...????? - sportli26181512 : Samp, festa salvezza col poker. Fiorentina, ora l'Europa è a rischio: Samp, festa salvezza col poker. Fiorentina, o… -

Solonel primo tempo Pronti, via, e la Sampdoria fa sul serio. Gioca, propone. E' libera di ... Candreva (37' st Damsgaard), Thorsby, Rincon, Sabiri, Quagliarella (19' st Caputo) All.:. ...Queste le parole del tecnico della Sampdoria, Marcodopo la vittoria per 4 - 1 sulla ... Trentasei punti per lasono pochi, dobbiamo ripartire con le idee chiare". E su Quagliarella, ..."Mi sono divertito perché ho detto la squadra fra i due tempi che ho visto cose che proviamo da tempo e non avevamo mai visto. Perchè arrivi a giocare questa partita preparato fisicamente, nella strat ..."Eravamo liberi di testa, mentre loro no. La capacita' di gestire le pressioni non e' semplice. Quando ti devi salvare c'e' un carico diverso e si e' visto oggi: abbiamo giocato la nostra miglior part ...