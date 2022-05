Resa dei conti in Commissione Vigilanza Rai per gli ospiti dei talk show (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - ospiti dei talk show, compensi e nuove regole per i dibattiti. Domani potrebbe andare “in onda” la Resa dei conti in Vigilanza Rai. Dopo alcune riunioni, la Commissione ha preparato una bozza di risoluzione con una serie di principi per gli opinionisti nel piccolo schermo. Regole che non piacciono ai 5 Stelle, secondo cui rasentano “un'ingerenza della politica sulla libertà editoriale delle redazioni del servizio pubblico o appaiono ampiamenti scontati”, come ha detto la capogruppo in Vigilanza, Sabrina Ricciardi. Per questo i 5 Stelle hanno presentato un documento diverso. Il testo stilato una settimana fa dal presidente Barachini, su cui la maggioranza della Commissione s'è espressa positivamente, invita la Rai “a ... Leggi su agi (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI -dei, compensi e nuove regole per i dibattiti. Domani potrebbe andare “in onda” ladeiinRai. Dopo alcune riunioni, laha preparato una bozza di risoluzione con una serie di principi per gli opinionisti nel piccolo schermo. Regole che non piacciono ai 5 Stelle, secondo cui rasentano “un'ingerenza della politica sulla libertà editoriale delle redazioni del servizio pubblico o appaiono ampiamenti scontati”, come ha detto la capogruppo in, Sabrina Ricciardi. Per questo i 5 Stelle hanno presentato un documento diverso. Il testo stilato una settimana fa dal presidente Barachini, su cui la maggioranza dellas'è espressa positivamente, invita la Rai “a ...

