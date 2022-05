Questo smartphone cambia colore con la luce del sole (Di lunedì 16 maggio 2022) In un mercato di smartphone che si assomigliano tutti tra loro, chi riesce a distinguersi ha già fatto metà del lavoro. C'è chi, come Apple, ha puntato sul notch e sul look inconfondibile delle camere posteriori o chi, come Oppo, ad esempio, ha lavorato sulla cover e sul comparto fotografico per abbattere bordi e spessori. Ma tra tutti, chi ha trovato una soluzione fuori dal comune è vivo che è riuscita a realizzare uno smartphone “camaleonte” che cambia colore quando lo esponi alla luce del sole. Lo smartphone che cambia colore al sole Il merito è della scocca posteriore in vetro fotocromatico: una volta esposto ai raggi UV, vivo V23 5G cambia colore passando da una calda sfumatura ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 16 maggio 2022) In un mercato diche si assomigliano tutti tra loro, chi riesce a distinguersi ha già fatto metà del lavoro. C'è chi, come Apple, ha puntato sul notch e sul look inconfondibile delle camere posteriori o chi, come Oppo, ad esempio, ha lavorato sulla cover e sul comparto fotografico per abbattere bordi e spessori. Ma tra tutti, chi ha trovato una soluzione fuori dal comune è vivo che è riuscita a realizzare uno“camaleonte” chequando lo esponi alladel. LochealIl merito è della scocca posteriore in vetro fotocromatico: una volta esposto ai raggi UV, vivo V23 5Gpassando da una calda sfumatura ...

