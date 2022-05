Putin: "Sviluppi militari in Finlandia e Svezia avranno una nostra risposta" (Di lunedì 16 maggio 2022) "Non abbiamo nessun problema con Finlandia e Svezia. L'allargamento della Nato a questi Paesi non rappresenta una minaccia diretta per la Russia, ma l'espansione delle infrastrutture militari in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) "Non abbiamo nessun problema con. L'allargamento della Nato a questi Paesi non rappresenta una minaccia diretta per la Russia, ma l'espansione delle infrastrutturein ...

Advertising

SteMontesano : Su Twitter, esprimere qualche perplessità e/o preoccupazione sui recenti sviluppi geopolitici che coinvolgono #Nato… - MilanNelCuore12 : @Stefanile29 Anche sul drammatico fatto di sangue attenderei sviluppi di indagine più approfonditi Hamas (che pochi… - akhetaton11 : RT @akhetaton11: Studiare Ivan Ilyn e la salute di Putin per capire gli sviluppi della guerra in Ucraina...il fattore umano - rome_set : +++ANSIA+++CONTE: HO CONFERITO CON LEADER EUROPEI PER RAGGUAGLIARCI SU SVILUPPI UCRAINA. IDENTITÀ VEDUTE SU FINE OS… - CiccheseEnrico : @claudiocerasa Il discorso di Putin è stato moderato nella forma, aspettiamo gli sviluppi di una politica di Pace -