Orban spacca l'Europa su guerra e sanzioni. Economia Ue in frenata. Nulla di fatto su stop del petrolio

Advertising

Carmela_oltre : RT @PieraBelfanti: #Erdogan spacca la Nato e si oppone all'ingresso di #Svezia e #Finlandia nella #Nato. Anche #Orban si mette di traverso.… - franca705 : RT @PieraBelfanti: #Erdogan spacca la Nato e si oppone all'ingresso di #Svezia e #Finlandia nella #Nato. Anche #Orban si mette di traverso.… - PieraBelfanti : #Erdogan spacca la Nato e si oppone all'ingresso di #Svezia e #Finlandia nella #Nato. Anche #Orban si mette di traverso. #Tgla7 - robellardi : @HSkelsen @QuinziUgo Che sia orban il sicario spacca Europa per conto di putin, lo si era già capito. -

Dal premier ungherese parole durissime nel giorno dell'insediamento del suo governo. E Gentiloni ha avvertito sui rischi di una frenata dell'economiaLe criticità restano quelle relative ai Paesi più dipendenti dal petrolio russo, tra cui appunto l'Ungheria, il cui primo ministro Viktorha definito l'embargo sul petrolio una 'bomba atomica' ...L’invasione dell’Ucraina segna una nuova crisi che coincide con la sconfitta dei partiti populisti e con l’accelerazione di altri cambiamenti. C’è però il rischio che l’Ue si concentri su posizioni an ...Slitta ancora l’accordo tra gli Stati membri dell’Unione Europea sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in ...