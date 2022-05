Non si mettono bene le cose per Harmony OS su smartphone Huawei nel 2022 (Di lunedì 16 maggio 2022) Si fanno davvero flebili le speranze di vedere Harmony OS su smartphone Huawei, a livello globale, in questo 2022. Sebbene il sistema operativo ad Android sia distribuito in Cina nella sua seconda versione e tanto più sia prevista anche la release 3.0 nei prossimi mesi estivi, sembra proprio che per il resto del mondo i tempi non siano maturi. Il tutto nonostante a fine 2021 fosse stato preannunciato l’importante passaggio dai vertici Huawei. Qualcosa probabilmente è cambiato, magari sono diverse le strategie del brand che subisce ancora il forte impatto del ban USA. Una fonte accreditata come Huawei Central fa il punto della situazione e dichiara di aver raccolto una dichiarazione da parte dell’azienda proprio in merito alla possibilità di un rilascio globale di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Si fanno davvero flebili le speranze di vedereOS su, a livello globale, in questo. Sebil sistema operativo ad Android sia distribuito in Cina nella sua seconda versione e tanto più sia prevista anche la release 3.0 nei prossimi mesi estivi, sembra proprio che per il resto del mondo i tempi non siano maturi. Il tutto nonostante a fine 2021 fosse stato preannunciato l’importante passaggio dai vertici. Qualcosa probabilmente è cambiato, magari sono diverse le strategie del brand che subisce ancora il forte impatto del ban USA. Una fonte accreditata comeCentral fa il punto della situazione e dichiara di aver raccolto una dichiarazione da parte dell’azienda proprio in merito alla possibilità di un rilascio globale di ...

