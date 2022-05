Milan-Inter in coppia in vetta per 2 anni: è la prima volta (Di lunedì 16 maggio 2022) Mancano 90 minuti di fuoco alla fine del campionato di Serie A Tim 2021/22. Ancora tanti i verdetti da definire: in primis, la lotta Scudetto tra il Milan, impegnato nella trasferta di Sassuolo e a cui basta un punto per laurearsi Campione d’Italia, e l’Inter, che riceve la Sampdoria a San Siro. Da stabilire, inoltre, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 16 maggio 2022) Mancano 90 minuti di fuoco alla fine del campionato di Serie A Tim 2021/22. Ancora tanti i verdetti da definire: in primis, la lotta Scudetto tra il, impegnato nella trasferta di Sassuolo e a cui basta un punto per laurearsi Campione d’Italia, e l’, che riceve la Sampdoria a San Siro. Da stabilire, inoltre, L'articolo

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - SerieA : Milan 83 Inter 81 1 sola partita da giocare ?? - Gazzetta_it : Milan oltre ogni limite, ma storia e Sassuolo fanno sperare l’Inter - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: #Milan e #Inter in coppia in vetta in #SerieA per due stagioni consecutive: non era mai successo nella storia https://t.… - LambdaBi : RT @bergomifabio: #chala ha i numeri di #kaka al Milan i primi anni. Però si parla a vanvera di #Eriksen. Perdonali #chala. Forza #inter.… -