Kehl: "Akanji ha un contratto con noi fino al 2023. Rinnovo? non ha intenzione di firmare" (Di lunedì 16 maggio 2022) Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, è intervenuto ai microfoni di Funke in merito al futuro di Manuel Akanji, difensore... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Sebastian, direttore sportivo del Borussia Dortmund, è intervenuto ai microfoni di Funke in merito al futuro di Manuel Akanji, difensore...

allthistheend : @FredMosby_ tu mi hai ricordato di Kehl che è al confine tra ???????? all’altezza di Strasburgo e ogni cinque minuti mi… - giulsw_u : @UrSpaghettGirl Sebastian Kehl il salvatore del Dortmund, io lo percepisco. Se ci porta pure Haller, avrà fatto un lavoro spettacolare - giulsw_u : @UrSpaghettGirl speriamo che l'anno prossimo vengano rimessi tutti in riga, io confido in Kehl che sta già facendo… - Camperando1 : #Wohnmobil für Klimaschutz (#camper per la protezione del #clima)e #Bürstner hanno piantato 600 giovani alberi nell… - Lorenzored17 : Aspe ma Zagadou non doveva rinnovare? Greve Altro lavoro per Kehl all'orizzonte -