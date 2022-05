Juventus Lazio 2-0 LIVE | Morata firma il bis

(Di lunedì 16 maggio 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve. 5? Traversa Zaccagni – Gran destro dalla distanza del numero 20. Pallone deviato che si impenna e sbatte sulla traversa. 11? Gol Vlahovic – Sfrutta benissimo un pallone dalla sinistra il serbo, e di testa dentro l’area piccola batte Strakosha. 12? Tiro Bernardeschi – Dribbling e sinistro a giro che sfiora l’incrocio. 15? Tiro Lazzari – Buono spunto dell’esterno della ...

