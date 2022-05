Isola dei famosi | Clemente Russo lo fa prima della sfida con Roger | i fan del programma lo hanno notato È regolare?

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nell’ultima puntata de L’deiabbiamo visto unaestenuante traBalduino, tanto che è dovuto intervenire un elicottero per soccorrere il modello brasiliano. Ma che cosa è successo? E, soprattutto, perché in molti se la stanno prendendo con l’ex pugile campano? LEGGI ANCHE :–dei, arriva direttamente da Amici: ecco chi è uno dei prossimi naufraghi All’deiBalduino si infortuna durante la prova controma i fan notano il gesto del pugilee ne lamentano l’irregolarità. Photo Credits: per gentile concessione ...

Advertising

paolacsc : RT @Medhope_FCEI: Continuano gli approdi a #Lampedusa. Più di 250 persone sono arrivate sull'isola nelle ultime ore, tutte dalla #Libia. Ch… - Fortunadrago77 : RT @Medhope_FCEI: Continuano gli approdi a #Lampedusa. Più di 250 persone sono arrivate sull'isola nelle ultime ore, tutte dalla #Libia. Ch… - DAXdB : RT @LaPaginaArte: Ambienti e luoghi d'arte Giulio Pippi, detto Giulio Romano, Loggia di Davide, Palazzo Te, 1524-1534; Mantova. Un ambien… - isola_in : RT @Fra1199: Anche voi date un nome agli oggetti ch sono diventati di famiglia? Tipo la mia cesta dei panni sporchi si chiama Alfredo, lo s… - LinaBuongiorno : RT @bravalfio: @ElioLannutti @Stefano___1970 Invece si sono impadroniti dell'isola dei famosi, dei social, del calcio, della cultura di fac… -

...Ucraina è una tappa obbligata al fine di dissuadere la Cina dal compiere azioni di forza sull'... Lei crede che fra le leadershipPaesi che contano ci sia piena consapevolezza circa il pericolo ...Il manager Andrea Di Carlo si è sfogato via social contro Luca D'Affrè, che sarà naufrago all'Famosi. Dopo che è stato annunciato l'ingresso di Luca Daffrè come naufrago all'Famosi, il manager Andrea Di Carlo (ex fidanzato di Arisa) lo ha attaccato pubblicamente attraverso ...Un ex naufrago dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello ha deciso di mettere il punto sulla sua partecipazione ai reality: non parteciperà più.Il manager Andrea Di Carlo si è sfogato via social contro Luca D'Affrè, che sarà naufrago all'Isola dei Famosi.