Isola 16 | diciassettesima puntata | commenti a caldo

(Di lunedì 16 maggio 2022) Alle 21.40, su Canale 5, ladella sedicesima edizione de L’dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

infoitcultura : Isola 16, le anticipazioni della diciassettesima puntata - UnDueTreBlog : L’Isola dei famosi – Diciassettesima puntata di lunedì 16 maggio 2022 – Quattro nuovi ingressi. - IsaeChia : #Isola 16, le #anticipazioni della diciassettesima puntata Ecco cosa accadrà nella diretta di questa sera, 16 magg… -

Chi sarà eliminato Lapuntata dell'dei Famosi 2022 regalerà una sorpresa anche i naufraghi di Playa Sgamada ovvero Clemente Russo, Licia Nunez, Fabrizia Santarelli, Estefania ...Nuovo appuntamento con l'dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta,... Nellapuntata, inoltre, gli abitanti di Playa Sgamada lasceranno per sempre il ...Come ogni lunedì, ad aprire la nuova settimana di canale 5 in prima serata, torna l’Isola dei Famosi 2022. Questa sera, Ilary Blasi, con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, conduce la ...A poche ore dalla diciassettesima puntata dell'Isola dei Famosi, un nuovo scontro infiamma Cayo Cochinos: Nicolas Vaporidis contro Mercedesz Henger. A poche ore dalla diciassettesima puntata ...