Grave dopo interventi per dimagrire | robotica 3D per salvare Angela

Napoli – Sarà operata con una strumentazione robotica all'avanguardia la 29enne Angela Iannotta, ricoverata in gravi condizioni al il Secondo Policlinico di Napoli dopo aver subito due interventi per dimagrire in cliniche private (Villa Letizia a L'Aquila e Villa del Sole a Caserta) tra il marzo 2021 e il gennaio 2022 da parte dello stesso chirurgo, il professionista napoletano Stefano Cristiano, che è indagato. La ragazza di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), madre di tre figli piccoli, era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Caserta il 3 febbraio scorso dopo le conseguenze del secondo intervento per dimagrire, che le aveva provocato una setticemia con necrosi dell'esofago e parte dell'addome. Alimentata per via endovenosa, ...

