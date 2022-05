Gli influencer chiedono che Instagram faccia di più per tutelarli dagli account falsi che truffano i loro followers (Di lunedì 16 maggio 2022) Gli influencer chiedono alla piattaforma Instagram di fare di più per difenderli dalle attività criminose degli account falsi. Gli account falsi dilagano su Instagram e si occupano di copiare vari aspetti degli account reali degli influencer, come le loro foto e le loro storie, rendendo difficoltoso per i followers di questi decifrare quale account dei due sia reale. Gli influencer, poi, non sanno più che fare per tutelare sé ma anche i propri seguaci. Dopo aver segnalato ai propri followers queste truffe per più di un anno, i creators affermano di aver bisogno di un aiuto da parte di Instagram per ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 16 maggio 2022) Glialla piattaformadi fare di più per difenderli dalle attività criminose degli. Glidilagano sue si occupano di copiare vari aspetti deglireali degli, come lefoto e lestorie, rendendo difficoltoso per idi questi decifrare qualedei due sia reale. Gli, poi, non sanno più che fare per tutelare sé ma anche i propri seguaci. Dopo aver segnalato ai propriqueste truffe per più di un anno, i creators affermano di aver bisogno di un aiuto da parte diper ...

