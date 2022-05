Fucina di talenti (Di lunedì 16 maggio 2022) Tra le cose che apprezzo di NXT 2.0 c’è l’intelligenza con la quale producer e sceneggiatori sono stati in grado di conciliare le esigenze di sviluppo del programma con quelle più prettamente sceniche. Mi riferisco, in particolare, al fatto di essere riusciti a creare, al fine di far debuttare il maggior numero possibile di nuovi volti, dei veri e propri incubatori on screen di talenti.In altri termini, la WWE ha saputo realizzare degli ottimi (per quanto semplici) espedienti di storyline per far presentare o forgiare nuove leve. Tra tutte spicca la Diamond Mine che, con il licenziamento/mancato rinnovo di Bivens, vede in Stong il suo nuovo leader.Pur con l’imminente ribellione dei Creed Brothers, la Miniera è stata in grado di proporre al grande pubblico la convincente Ivy Nile e ha recentemente acquisito l’acerbo, ma promettente, Kemp.Non è da escludere ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 16 maggio 2022) Tra le cose che apprezzo di NXT 2.0 c’è l’intelligenza con la quale producer e sceneggiatori sono stati in grado di conciliare le esigenze di sviluppo del programma con quelle più prettamente sceniche. Mi riferisco, in particolare, al fatto di essere riusciti a creare, al fine di far debuttare il maggior numero possibile di nuovi volti, dei veri e propri incubatori on screen di.In altri termini, la WWE ha saputo realizzare degli ottimi (per quanto semplici) espedienti di storyline per far presentare o forgiare nuove leve. Tra tutte spicca la Diamond Mine che, con il licenziamento/mancato rinnovo di Bivens, vede in Stong il suo nuovo leader.Pur con l’imminente ribellione dei Creed Brothers, la Miniera è stata in grado di proporre al grande pubblico la convincente Ivy Nile e ha recentemente acquisito l’acerbo, ma promettente, Kemp.Non è da escludere ...

