Francesco Bagnaia, a fine gara la rabbia prende il sopravvento (Di lunedì 16 maggio 2022) C'è una Ducati sul podio del Gran Premio di Francia, ma non è quella di Francesco Bagnaia. Il pilota principale del team di Borgo Panigale, dopo aver incassato la pole position, era in lotta con Enea Bastianini per la vittoria finale. A pochi giri dal termine, però, l'italiano ha commesso un grave errore che è culminato con la caduta ed il ritiro. Punti buttati via sul più bello per una sbavatura che il torinese ha apostrofato come la peggiore della sua carriera. rabbia ed amarezza sono davvero molto evidenti nelle parole del piemontese. Lo sfogo, con qualche censura, di Francesco Bagnaia di Ducati "Sono inca**ato. Questa è la verità. Più passano i minuti e le ore e più mi inca**erò. Oggi ho veramente buttato 20-25 punti nel cesso – ha detto un focoso Francesco

