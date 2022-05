Fondi, un defibrillatore nel centro storico e corsi per insegnarne l’uso a negozianti e residenti (Di lunedì 16 maggio 2022) Fondi – Prosegue l’impegno dell’amministrazione volto a rendere Fondi una città sempre più cardioprotetta. Dopo l’installazione di un defibrillatore in Piazza Unità d’Italia, un altro dispositivo sarà posizionato tra via Roma e Corso Appio Claudio. Pur trattandosi di una tecnologia semiautomatica, in caso di emergenza, un tipo di formazione specifica può risultare fondamentale per salvare vite umane. Proprio per questo motivo i Servizi Sociali del Comune di Fondi stanno promuovendo e finanziando una serie di corsi di formazione. In occasione della prima data, già fissata per il 23 maggio, è stata data la priorità di prenotazione ai residenti e ai commercianti del centro storico. Sono loro, del resto, che trascorrono la maggior parte del loro tempo nei ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 16 maggio 2022)– Prosegue l’impegno dell’amministrazione volto a rendereuna città sempre più cardioprotetta. Dopo l’installazione di unin Piazza Unità d’Italia, un altro dispositivo sarà posizionato tra via Roma e Corso Appio Claudio. Pur trattandosi di una tecnologia semiautomatica, in caso di emergenza, un tipo di formazione specifica può risultare fondamentale per salvare vite umane. Proprio per questo motivo i Servizi Sociali del Comune distanno promuovendo e finanziando una serie didi formazione. In occasione della prima data, già fissata per il 23 maggio, è stata data la priorità di prenotazione aie ai commercianti del. Sono loro, del resto, che trascorrono la maggior parte del loro tempo nei ...

