Cremonese, l'ex Castrovilli: 'Progetto da imitare, quanti giovani interessanti' (Di lunedì 16 maggio 2022) Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina con un passato alla Cremonese, ha parlato della promozione in Serie A della sua ex squadra.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Gaetano, centrocampista della Fiorentina con un passato alla, ha parlato della promozione in Serie A della sua ex squadra....

Advertising

psb_original : Castrovilli: 'Cremo, che gioia la promozione! Il progetto grigiorosso sia da esempio' #SerieB - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Castrovilli: 'Infortunio? Non bisogna abbattersi, felice per la promozione della Cremonese' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Castrovilli: 'Infortunio? Non bisogna abbattersi, felice per la promozione della Cremonese' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Castrovilli: 'Infortunio? Non bisogna abbattersi, felice per la promozione della Cremonese' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Castrovilli: 'Infortunio? Non bisogna abbattersi, felice per la promozione della Cremonese' -