Campania | 370 borse studio a parenti vittime crimine

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca e il presidente della Fondazione Pol.i.s., don Tonino Palmese, hanno incontrato oggi una delegazione dei familiari delleinnocenti della criminalita’, accompagnati da Giuseppe Granata, presidente del Coordinamento Campano dei familiari delleinnocenti della criminalita’, destinatari del sostegno socio-educativo previsto dalla legge regionale 54/2018. L’incontro c’e’ stato nella Sala Francesco De Sanctis di Palazzo Santa Lucia. Quest’anno la Regione, per il tramite della Fondazione Pol.i.s., assegna 370die di formazione ad altrettanti familiari diinnocenti della criminalita’, sia della camorra che della criminalita’ ordinaria. Nel dettaglio vengono accolte 134 domande ...

Corriere del Mezzogiorno

La Regione, attraverso la fondazione Fondazione Polis, elargisce annualmente borse di studio e percorsi formativi ai familiari. Quest'anno sonole misure formative di sostegno erogate a ...La Regione, attraverso la Fondazione Polis, elargisce annualmente borse di studio e percorsi formativi ai familiari. Quest'anno sonole misure formative di sostegno erogate a favore di ... Vittime innocenti, 370 borse di studio in Campania Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il presidente della Fondazione Polis, don Tonino Palmese, hanno incontrato oggi una delegazione dei familiari delle vittime innocenti della cri ...