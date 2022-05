Calciomercato Juventus, colloqui con De Ligt e Kean: la scelta sul futuro! (Di lunedì 16 maggio 2022) I bianconeri hanno chiuso dopo 12 anni un annata senza vincere alcun trofeo e molti tifosi lasciano trasparire del malcontento nei confronti della squadra e di Allegri. La dirigenza sta pensando già al mercato con voci che parlano già di un probabile accordo con Paul Pogba. Il francese, svincolatosi dallo United, dovrà abbassare enormemente l’ingaggio per poter giocare in Serie A l’anno prossimo. De Ligt Juventus KeanCon gli agenti di Pogba non si è parlato solo del francese, ma, secondo quanto riportato da Nicolo’ Schira anche del futuro di Kean e De Ligt. L’attaccante ex Everton è sul mercato e su di lui starebbe monitorando la situazione il Psg, mentre per il centrale difensivo Arrivabene e Cherubini vorrebbero chiudere per il rinnovo fino al 2024. Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) I bianconeri hanno chiuso dopo 12 anni un annata senza vincere alcun trofeo e molti tifosi lasciano trasparire del malcontento nei confronti della squadra e di Allegri. La dirigenza sta pensando già al mercato con voci che parlano già di un probabile accordo con Paul Pogba. Il francese, svincolatosi dallo United, dovrà abbassare enormemente l’ingaggio per poter giocare in Serie A l’anno prossimo. DeCon gli agenti di Pogba non si è parlato solo del francese, ma, secondo quanto riportato da Nicolo’ Schira anche del futuro die De. L’attaccante ex Everton è sul mercato e su di lui starebbe monitorando la situazione il Psg, mentre per il centrale difensivo Arrivabene e Cherubini vorrebbero chiudere per il rinnovo fino al 2024.

GiovaAlbanese : La #Juventus aveva chiesto (e ottenuto) una promessa alla scuderia Raiola subito dopo il #calciomercato di gennaio:… - Gazzetta_it : Juve #Pogba Contatto! Fissato per lunedì il summit tra club e agenti del giocatore - Gazzetta_it : Pogba, resta il nodo ingaggio, ma il ritorno è davvero vicino #Juventus #calciomercato - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@juventusfc, #Allegri: '@paulpogba? Non me lo ricordo tantissimo ...' | #VIDEO - #JuventusLazio #JuveLazio #Calciomercat… - calciomercatoit : ?? -