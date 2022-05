Cade in piscina durante la cena, uore a due anni nel bresciano (Di lunedì 16 maggio 2022) Una bambina di due anni è morta dopo due giorni di ricovero in rianimazione agli Spedali Civili di Brescia dove era stata trasportata venerdì in condizioni disperate dopo essere annegata nella piscina di casa a Lonato del Garda (Brescia) Leggi su ilgiornale (Di lunedì 16 maggio 2022) Una bambina di dueè morta dopo due giorni di ricovero in rianimazione agli Spedali Civili di Brescia dove era stata trasportata venerdì in condizioni disperate dopo essere annegata nelladi casa a Lonato del Garda (Brescia)

