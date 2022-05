Auto green, partono oggi gli incentivi (Di lunedì 16 maggio 2022) 8.52 oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede fino a 5.000 euro di sconti sulle Auto e sulle moto verdi. Una misura attesa, che rappresenta una boccata di ossigeno per il mercato fortemente colpito dagli ... Leggi su servizitelevideo.rai (Di lunedì 16 maggio 2022) 8.52la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede fino a 5.000 euro di sconti sullee sulle moto verdi. Una misura attesa, che rappresenta una boccata di ossigeno per il mercato fortemente colpito dagli ...

Advertising

ApportunityIt : Al via agli incentivi in Italia: sconto subito sulle auto green - San Marino RTV - ApportunityIt : Auto e moto sempre più 'pulite': dal 16 maggio via ai nuovi incentivi - QuiFinanza - TelevideoRai101 : Auto green, partono oggi gli incentivi - infoiteconomia : Incentivi auto e moto al via da oggi bonus fino a 6.000 euro, parte la svolta green - HR_cards : BO BICHETTE 2021 PANINI IMMACULATE GR #thehobby -