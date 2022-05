Atletica, Jacobs correrà anche a Oslo il 16 giugno, sfida a Simbine (Di lunedì 16 maggio 2022) Marcell Jacobs Bologna, 16 maggio 2022 - Marcell Jacobs mette in agenda un'altra gara in preparazione ai mondiali di Eugene in programma dal 15 al 24 luglio. Il campione olimpico dei 100 metri, oltre ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) MarcellBologna, 16 maggio 2022 - Marcellmette in agenda un'altra gara in preparazione ai mondiali di Eugene in programma dal 15 al 24 luglio. Il campione olimpico dei 100 metri, oltre ...

