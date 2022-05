ASUS | annuncia la nuova lineup di notebook Zenbook 2022

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 16 maggio 2022) Durante l’evento di lancio virtuale The Pinnacle of Performance,i nuovipremium ultra-potenti, compatti e sofisticati, sono caratterizzati da innovazioni estreme e da tecnologie avanzate per un nuovo livello di fruizione in movimento In occasione dell’evento di lancio online The Pinnacle of Performance,ha presentato oggi ladi sofisticati computer portatili premium ad alte prestazioniPro eS. Le nuove gammePro eS sono sempre più complete e includono laptop standard, convertibili e a doppio display di dimensioni comprese tra 13 e 17,3 pollici. Tutti caratterizzati da un design nuovo e moderno e dai più recenti processori ad alte prestazioni ...