WTA Rabat 2022 | risultati 15 maggio | agli ottavi Petra Marcinko ed Ajla Tomljanovic

Advertising

zazoomblog : WTA Rabat 2022 Cristiana Ferrando accede al main draw - #Rabat #Cristiana #Ferrando #accede - sportface2016 : #WTARabat 2022: il montepremi e il prize money - livetennisit : WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Cristiana Ferrando nel turno decisivo… - Tennis_Ita : WTA Rabat, il tabellone: Muguruza guida il seeding, Trevisan e Bronzetti cercano vittorie - livetennisit : WTA 250 Rabat: Il Tabellone Principale. Due azzurre presenti -

Cristiana Ferrando ha ottenuto il pass per il tabellone principale del250 di2022 , superando in modo convincente le qualificazioni. Grande traguardo per la ventiseienne azzurra, la quale ha sconfitto in serie la polacca Paula Kania e la britannica Tania Moore ...Il torneo250 di, in Marocco, vede oggi concludersi le qualificazioni del singolare: accede al main draw l'azzurra Cristiana Ferrando, numero 3 del tabellone cadetto, che liquida in un'ora ed un ...Cristiana Ferrando ha ottenuto il pass per il tabellone principale del Wta 250 di Rabat 2022, superando in modo convincente le qualificazioni. Grande traguardo per la ventiseienne azzurra, la quale ha ...Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Rabat 2022, importante torneo sulla terra rossa marocchina. Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, tra le giocatrici di punta del movimento tennistico ...