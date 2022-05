Si può nascere con la gobba, ma attenzione a questo semplice gesto quotidiano che la può far comparire (Di domenica 15 maggio 2022) “gobba, protuberanza, spec. per indicare enfiatura o prominenza in parti del corpo che non siano la schiena o il petto“. Il dizionario definisce la gobba, la caratteristica fisica che hanno alcune persone, alla quale sono legate storie e credenze. Ma c’è un gesto quotidiano che può causare la comparsa della gobba. Proprio in questi giorni L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 15 maggio 2022) “, protuberanza, spec. per indicare enfiatura o prominenza in parti del corpo che non siano la schiena o il petto“. Il dizionario definisce la, la caratteristica fisica che hanno alcune persone, alla quale sono legate storie e credenze. Ma c’è unche può causare la comparsa della. Proprio in questi giorni L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

ilfoglio_it : A Sorrento, va in scena la Davos dei limoni, ma è anche il week-end degli sfoghi. Gelmini contro Ronzulli, Calenda… - PATRIZIA953 : RT @ilfoglio_it: A Sorrento, va in scena la Davos dei limoni, ma è anche il week-end degli sfoghi. Gelmini contro Ronzulli, Calenda contro… - Alex_Cruijff14 : @FlaTurchetti Io solitamente scrivo (anche quando perdo) per fare i complimenti e per vedere se può nascere qualcos… - Realityescape25 : @gattoconfelpina Io lo capisco che più di slowmo non avranno mai più perché non è che ogni paese può far nascere ta… - messveneto : Sergey Golubok: “Per punire le stragi in Ucraina potrebbe nascere un nuovo tribunale”: Lo studioso: «Un crimine di… -