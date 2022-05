Si distrae in moto e investe gli amici in sosta: Ermanno muore a 59 anni, grave la moglie (Di domenica 15 maggio 2022) Tragico incidente mortale ad Argenta (Ferrara) in cui ha perso la vittima un motociclista di 59 anni di Loreo. La vittima è Ermanno Ferro, che stava viaggiando insieme ad altri sei amici e alla moglie,... Leggi su leggo (Di domenica 15 maggio 2022) Tragico incidente mortale ad Argenta (Ferrara) in cui ha perso la vittima unciclista di 59di Loreo. La vittima èFerro, che stava viaggiando insieme ad altri seie alla,...

