Serie A femminile | ko Inter e Samp nell’ultima giornata

(Di domenica 15 maggio 2022) 6-0 delle viola nel derby con l’Empoli, Mihashi e Bugeja firmano il 13° successo neroverde in campionato, tre punti in rimonta dellacon il Verona

Advertising

FIGCfemminile : ???? 2017-2018 ???? 2018-2019 ???? 2019-2020 ???? 2020-2021 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ???? La @JuventusFCWomen è la prima squadra a vince… - OptaPaolo : 5 - La #JuventusWomen è diventata la prima squadra a vincere 5 Scudetti consecutivi nella storia della Serie A femm… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A FEMMINILE LA JUVENTUS È CAMPIONE D'ITALIA Prima squadra a vincere 5 scudetti di fila #SkySport… - Serena86875099 : RT @Venutigi: Ragazzi, per chi ha la pazienza di leggere le mie stronzate, volevo comunicarvi che la squadra di pallavolo femminile di cui… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie A femminile, semifinali scudetto. In gara-1 goleada Città di Falconara: è 7-1 con il T… -

TUTTO mercato WEB

...00 Ravenna - Torino 82 - 71 19:30 Cantù - Forlì 77 - 55 19:45 Scaligera Verona - Mantova 68 - 64 VisualizzaA2 VOLLEY -A119:45 Conegliano - Monza 3 - 0 VOLLEY - SUPERLEGA 19:......00 Ravenna - Torino 82 - 71 19:30 Cantù - Forlì 77 - 55 19:45 Scaligera Verona - Mantova 68 - 64 VisualizzaA2 VOLLEY -A119:45 Conegliano - Monza 3 - 0 VOLLEY - SUPERLEGA 19:... Serie A femminile, Fiorentina a valanga sull'Empoli: finisce 6-0, show di Sabatino e Giacinti 6-0 delle viola nel derby con l’Empoli, Mihashi e Bugeja firmano il 13° successo neroverde in campionato, tre punti in rimonta della Samp con il Verona ...Ecco la classifica aggiornata in attesa delle ultime due partite del penultimo turno di campionato di domani, Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Lazio. Sempre domani verranno comunicate date e orari ...