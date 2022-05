Scene assurde ad uno show indipendente, un “fan” ha tirato una testata al wrestler Joe Black (Di domenica 15 maggio 2022) Dagli show indipendenti di wrestling spesso arrivano le immagini più varie, match fin troppo cruenti, mosse folli e incidenti di vario tipo, tra cui quello accaduto stanotte durante uno show indipendente della IWE Pro-wrestling in cui uno spettatore del pubblico ha attaccato il wrestler Joe Black scatenando una rissa. Botte da orbi Sebbene ad uno show di wrestling il pubblico non dovrebbe mai interagire fisicamente con i wrestler e c’è una linea che non andrebbe mai oltrepassata, non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Questa notte ad Augusta, in Georgia, il wrestler Joe Black stava interpretando ottimamente il ruolo da heel, dopo il suo incontro a bordo ring ha provocato verbalmente i fan e uno di loro ha ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 15 maggio 2022) Dagliindipendenti di wrestling spesso arrivano le immagini più varie, match fin troppo cruenti, mosse folli e incidenti di vario tipo, tra cui quello accaduto stanotte durante unodella IWE Pro-wrestling in cui uno spettatore del pubblico ha attaccato ilJoescatenando una rissa. Botte da orbi Sebbene ad unodi wrestling il pubblico non dovrebbe mai interagire fisicamente con ie c’è una linea che non andrebbe mai oltrepassata, non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Questa notte ad Augusta, in Georgia, ilJoestava interpretando ottimamente il ruolo da heel, dopo il suo incontro a bordo ring ha provocato verbalmente i fan e uno di loro ha ...

Zona_Wrestling : #WWE Scene assurde ad uno show indipendente, un 'fan' ha tirato una testata al wrestler Joe Black -… - Francesclol : @53Daniele Sisi, ce ne sarebbe da parlare tanto. Come sceneggiatura, qualche buco c'è, ma artisticamente fantastico… - antonio_race : Essere umiliato al lavoro per non aver fatto bene può essere motivo di Depressione Ho assistito a scene assurde - and_castagna : Scene assurde. Tanto sgomento e tristezza. - LaRmosciata : E niente…. Non c’entra nulla ma nemmeno le scene di “ devo dirti una cosa incredibile” sono assurde ??… -