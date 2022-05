Quando inizia il Grande Fratello Vip 7? L’annuncio di Alfonso Signorini (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo la finale della sesta edizione, conclusasi con la vittoria di Jessica Selassié e la conquista di un ricco montepremi in denaro, sono in tanti a domandarsi Quando inizia il Grande Fratello Vip 7. D’altronde, dopo sei mesi trascorsi a guardare la diretta 24 ore su 24 del reality su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), è normale sentire la mancanza sia del live no-stop sia degli appuntamenti quotidiani con il daytime in onda su Canale 5. Per fortuna, però, c’è già una data chiara ufficiale, e a svelarla è stata lo stesso Alfonso Signorini al termine della finale del 14 marzo. Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Il Grande Fratello Vip 7 inizierà a settembre 2022. Lo ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo la finale della sesta edizione, conclusasi con la vittoria di Jessica Selassié e la conquista di un ricco montepremi in denaro, sono in tanti a domandarsiilVip 7. D’altronde, dopo sei mesi trascorsi a guardare la diretta 24 ore su 24 del reality su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), è normale sentire la mancanza sia del live no-stop sia degli appuntamenti quotidiani con il daytime in onda su Canale 5. Per fortuna, però, c’è già una data chiara ufficiale, e a svelarla è stata lo stessoal termine della finale del 14 marzo.ilVip 7 IlVip 7 inizierà a settembre 2022. Lo ...

