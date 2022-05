MotoGP | GP Francia 2022 | risultati e classifica warm-up Aprilia in testa con Aleix Espargarò | Bagnaia nascosto

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022)si conferma in grande forma e porta la suadavanti a tutti al termine del-up mattutino per il Gran Premio di, valido come settimo atto stagionale del Mondiale. 1’31?650 il crono firmato dal 32enne nativo di Granollers, che ha preceduto di 155 millesimi la Yamaha di Fabio Quartararo e di 172 millesimi la Honda LCR di Takaaki Nakagami. Segnali positivi sul passo a Le Mans (anche se resta l’incognita del meteo) anche per la Ducati Pramac di Jorge Martin, 4° a 253 millesimi dalla, oltre alla Suzuki di un convincente Alex Rins 5° a 0.255. Ottavo a 305 millesimi Enea Bastianini, il migliore degli italiani nonostante una scivolata in curva 3. Non male Franco Morbidelli, 11° e in crescita con la sua Yamaha ...