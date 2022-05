MotoGP | GP Francia 2022 Aleix Espargarò il più rapido nel warm-up | ma Quartararo si conferma il favorito In ombra Bagnaia

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Il-up del Gran Premio disi annunciava potenzialmente cruciale in vista della gara del pomeriggio, poiché dopo un venerdì e un sabato caldi, su Le Mans è attesa una perturbazione. Dunque provare le moto in condizioni totalmente diverse rispetto a quelle dei due giorni precedenti rappresentava un’opportunità da sfruttare. In effetti la situazione è cambiata, perché il Sole dei giorni scorsi ha lasciato spazio a un cielo coperto che non lascia presagire niente di buono per il pomeriggio. Non a caso, tutti i piloti hanno effettuato uno shake down di un giro sull’asfalto asciutto con gomme rain, allo scopo di rodarle in vista dell’eventuale utilizzo in gara. Proprio perché nessuno ha idea di quale sarà la situazione pomeridiana. Comunque sia, Fabiohato di essere il più solido in ottica ...