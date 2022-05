MotoGP, Alex Rins: “Fortunatamente sto bene, un peccato perché avevo un grande potenziale” (Di domenica 15 maggio 2022) Un GP di Francia decisamente negativo per la Suzuki. La scuderia di Hamamatsu ha vissuto un fine-settimana molto particolare a Le Mans (Francia), sede del settimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato transalpino piloti e team hanno dovuto affrontare il primo weekend con la consapevolezza che questa sarà l’ultima stagione della prestigiosa Casa giapponese nel Motomondiale. Un annuncio che ha stupito tutti, in primis i piloti. Alex Rins, con grande onestà, ha ammesso nei giorni passati di aver pianto per questa importante novità. Purtroppo per Alex e Joan Mir la gara transalpina non ha dato loro motivo per riscattarsi, viste le cadute di cui sono stati protagonisti. In particolare, pericoloso il crash di Rins che, quando era terzo alle spalle delle due Ducati di Jack Miller e ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Un GP di Francia decisamente negativo per la Suzuki. La scuderia di Hamamatsu ha vissuto un fine-settimana molto particolare a Le Mans (Francia), sede del settimo round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato transalpino piloti e team hanno dovuto affrontare il primo weekend con la consapevolezza che questa sarà l’ultima stagione della prestigiosa Casa giapponese nel Motomondiale. Un annuncio che ha stupito tutti, in primis i piloti., cononestà, ha ammesso nei giorni passati di aver pianto per questa importante novità. Purtroppo pere Joan Mir la gara transalpina non ha dato loro motivo per riscattarsi, viste le cadute di cui sono stati protagonisti. In particolare, pericoloso il crash diche, quando era terzo alle spalle delle due Ducati di Jack Miller e ...

