Milan o Inter campione d’Italia se…: tutte le combinazioni scudetto a una giornata dalla fine (Di domenica 15 maggio 2022) Il Milan o l’Inter saranno campione d’Italia se… Ecco tutte le combinazioni per lo scudetto a una giornata dalla fine. Ultimi 90 minuti di un campionato davvero intenso, reso vivo dai nerazzurri che hanno vinto in casa del Cagliari. I rossoneri restano primi con due punti di vantaggio grazie al successo contro l’Atalanta, e hanno il vantaggio degli scontri diretti. E’ chiaro dunque che la squadra di Pioli abbia due risultati su tre a disposizione. Può finire così a pari punti con l’Inter (pareggio Milan e vittoria Inter), o due punti avanti (vittoria Milan e vittoria Inter). In ogni caso, la squadra di Inzaghi non può assolutamente ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ilo l’sarannose… Eccoleper loa una. Ultimi 90 minuti di un campionato davvero intenso, reso vivo dai nerazzurri che hanno vinto in casa del Cagliari. I rossoneri restano primi con due punti di vantaggio grazie al successo contro l’Atalanta, e hanno il vantaggio degli scontri diretti. E’ chiaro dunque che la squadra di Pioli abbia due risultati su tre a disposizione. Può finire così a pari punti con l’(pareggioe vittoria), o due punti avanti (vittoriae vittoria). In ogni caso, la squadra di Inzaghi non può assolutamente ...

Advertising

Eurosport_IT : MILAN A UN PASSO DALLO SCUDETTO ??????? I rossoneri superano l'ultimo vero grande scoglio per il titolo, battendo l'A… - GoalItalia : Milan a un solo punto dallo Scudetto ?????? Ma se l'Inter non vince a Cagliari...? #MilanAtalanta - FcInterNewsit : TS - Perché l'Inter è più forte del Milan: 11 tipo, età media, titoli, partite. Solo un fattore ha portato avanti i… - IlfuMirco : Squadra scarsissima il #Cagliari ???? non credo sappiano cosa voglia dire la parola 'crederci' perchè oggi forse sare… - Boboj29 : Discorso scudetto , tutto si risolvera' domenica prossima , cosi pure il discorso salvezza - Milan avvantaggiata su… -