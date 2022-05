Michail Bulgakov, il medico dal bisturi d’inchiostro (Di domenica 15 maggio 2022) Michail Afanas’evi? Bulgàkov fu uno scrittore ucraino nato a Kiev il 15 Maggio 1891 e morto a Mosca il 10 Marzo 1940. Tra i romanzieri più importanti del XX° secolo, Michail era in realtà un medico mandato subito dopo la laurea, ottenuta presso l’Università di Kiev nel 1916, in terra russa, precisamente nel governatorato di Smolensk, a curare vite umane. Egli, infatti, era l’unico medico presente in quel territorio e contava una cinquantina di pazienti al giorno e numerosi interventi chirurgici da eseguire; il tutto era riportato ne “I racconti di un giovane medico”, il suo primo approccio al mondo della scrittura. : vita e opere Nel 1921 Bulgàkov si trasferì a Mosca e decise di lasciare il bisturi per la penna. Arrivò senza soldi e lavoro. Svolse numerosi impieghi come quello di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022)Afanas’evi? Bulgàkov fu uno scrittore ucraino nato a Kiev il 15 Maggio 1891 e morto a Mosca il 10 Marzo 1940. Tra i romanzieri più importanti del XX° secolo,era in realtà unmandato subito dopo la laurea, ottenuta presso l’Università di Kiev nel 1916, in terra russa, precisamente nel governatorato di Smolensk, a curare vite umane. Egli, infatti, era l’unicopresente in quel territorio e contava una cinquantina di pazienti al giorno e numerosi interventi chirurgici da eseguire; il tutto era riportato ne “I racconti di un giovane”, il suo primo approccio al mondo della scrittura. : vita e opere Nel 1921 Bulgàkov si trasferì a Mosca e decise di lasciare ilper la penna. Arrivò senza soldi e lavoro. Svolse numerosi impieghi come quello di ...

