LIVE Moto3, GP Francia 2022 in DIRETTA: vittoria per Jaume Masia! Foggia ai piedi del podio (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche 11.51 Che peccato per Dennis Foggia, che aveva iniziato in testa l’ultimo giro e si è ritrovato al quarto posto al termine della gara. VINCE Jaume Masia! SECONDO SASAKI! TERZO GUEVARA CHE SORPASSA Foggia, QUARTO, ULTIMO GIRO DA DIMENTICARE PER L’AZZURRO! Passa anche Sasaki! Terzo Foggia. DENTRO Masia! Foggia secondo. COMINCIA L’ULTIMO GIRO! -2 giri: Continua lotta per il secondo posto tra Masia e Sasaki, Foggia però non riesce ad approfittarne e ad allungare. PENULTIMO GIRO! Foggia RESTA ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche 11.51 Che peccato per Dennis, che aveva iniziato in testa l’ultimo giro e si è ritrovato al quarto posto al termine della gara. VINCESECONDO SASAKI! TERZO GUEVARA CHE SORPASSA, QUARTO, ULTIMO GIRO DA DIMENTICARE PER L’AZZURRO! Passa anche Sasaki! Terzo. DENTROsecondo. COMINCIA L’ULTIMO GIRO! -2 giri: Continua lotta per il secondo posto tra Masia e Sasaki,però non riesce ad approfittarne e ad allungare. PENULTIMO GIRO!RESTA ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #GpFrancia #Moto3 Vince in volata #Masia davanti a #Sasaki e #Guevara! Beffa per #Foggia, che era i… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #GpFrancia #Moto3 Si riparte dopo la #bandierarossa per l'improvviso acquazzone che si è abbattuto… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? PIOGGIA A LE MANS ?? BANDIERA ROSSA IN MOTO3 IL LIVE ? - SkySportMotoGP : ? PIOGGIA A LE MANS ?? BANDIERA ROSSA IN MOTO3 IL LIVE ? - corsedimoto : MOTOGP LE MANS - Aprilia ruggisce nei venti minuti di warm up con Aleix Espargaro. Terza caduta in due giorni per E… -