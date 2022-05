LIVE Moto3, GP Francia 2022 in DIRETTA: al via la gara di Le Mans! (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E gara DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche -22 giri: PARTITI! COMINCIA LA gara A LE Mans! 11.00 Sta per terminare il giro di ricognizione, sta per iniziare la gara! 10.58 Resta l’incognita meteo, per il momento nuvoloso ma senza pioggia: It's finally time to go racing! #Moto3 first on the order as all eyes are on the skies! #FrenchGP pic.twitter.com/7NwgSSWtGG — MotoGP (@MotoGP) May 15, 2022 10.56 22 giri in totale; Foggia partirà in prima posizione, sesto Andrea Migno, nono Riccardo Rossi, 17essimo Matteo Bertelle, 18° Elia Bartolini e 21esimo Stefano Nepa. 10.53 Ecco Dennis Foggia, per ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP EDEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche -22 giri: PARTITI! COMINCIA LAA LE11.00 Sta per terminare il giro di ricognizione, sta per iniziare la! 10.58 Resta l’incognita meteo, per il momento nuvoloso ma senza pioggia: It's finally time to go racing! #first on the order as all eyes are on the skies! #FrenchGP pic.twitter.com/7NwgSSWtGG — MotoGP (@MotoGP) May 15,10.56 22 giri in totale; Foggia partirà in prima posizione, sesto Andrea Migno, nono Riccardo Rossi, 17essimo Matteo Bertelle, 18° Elia Bartolini e 21esimo Stefano Nepa. 10.53 Ecco Dennis Foggia, per ...

Advertising

corsedimoto : MOTOGP LE MANS - Aprilia ruggisce nei venti minuti di warm up con Aleix Espargaro. Terza caduta in due giorni per E… - RSIsport : ????????? Live oggi alla RSI ??????? 11h00 Moto: GP di Francia Gare Moto3, Moto2 e MotoGP e gara-2 MotoE… - dianatamantini : LIVE - Warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 a Le Mans. I 'riscaldamenti' pre-gare con aggiornamenti in tempo reale dal cir… - corsedimoto : LIVE - Warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 a Le Mans. I 'riscaldamenti' pre-gare con aggiornamenti in tempo reale dal cir… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia 2022 in DIRETTA: Dennis Foggia cerca il rilancio in classifica - #Moto3 #Francia #DIRETTA:… -