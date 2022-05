Advertising

giornaleradiofm : Kuleba, voglio vedere Putin sul banco degli imputati - iconanews : Kuleba, voglio vedere Putin sul banco degli imputati -

Agenzia ANSA

sedere in un'aula di un tribunale internazionale e vedere Putin sul banco degli imputati". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro, in una intervista alla Bild tv. "Il mio ...Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro, invitato alla riunione dei ministri degli Esteri G7,... 'Nonche si ripeta lo stesso errore commesso con l'adesione della Grecia', ha affermato, ... Kuleba, voglio vedere Putin sul banco degli imputati - Mondo Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un tweet ha riferito del suo incontro a Berlino con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, affermando che "altre armi e aiuti sono in arrivo in ..."Voglio sedere in un'aula di un tribunale internazionale e vedere Putin sul banco degli imputati". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in una intervista alla Bild tv. (ANSA) ...