Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi e Roger Balduino costretti a ritirarsi? (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo la "dipartita" (televisiva, ovviamente) di Laura Maddaloni, ultima eliminata al televoto, l'Isola dei Famosi 2022 potrebbe doversi privare di altri due grandi protagonisti: stiamo parlando di Roger Balduino e Guendalina Tavassi, entrambi ancora ricoverati in infermeria e monitorati dai medici. La sorella di Edoardo è stata assente nella scorsa puntata e potrebbe saltare anche la diretta di domani, lunedì 16 maggio 2022, e anche se pare le sue condizioni non destino grossa preoccupazione, potrebbe essere dichiarata dai medici non idonea a tornare a una vita difficile come quella che si fa sull'Isola e dunque suo malgrado rispedita in Italia. Diverso il caso di Roger Balduino, che si è letteralmente accasciato a terra dopo una prova ...

