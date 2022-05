Il Maradona si schiera: applausi per Insigne, fischi per De Laurentiis (Di domenica 15 maggio 2022) La festa per Lorenzo Insigne allo Stadio Maradona coinvolge i tifosi, appluasi a scena aperta, fischi per Aurelio De Laurentiis. I tifosi hanno preso nettamente posizione al momento della premiazione di Insigne che ha ricevuto una maglia celebrativa da Mertens ed una coppa da Aurelio De Laurentiis. Al momento di alzare porgere la coppa al capitano il presidente del Napoli De Laurentiis è stato fischiato da buona parte del pubblico dello stadio Maradona. Da giorni oramai è contestazione aperta da parte dei gruppi ultras contro il patron del Napoli. Striscioni e volantini appaiono puntualmente in città e le critiche al presidente sono tantissime. Oggi anche altri tifosi, oltre gli ultras, hanno deciso di fischiare De ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022) La festa per Lorenzoallo Stadiocoinvolge i tifosi, appluasi a scena aperta,per Aurelio De. I tifosi hanno preso nettamente posizione al momento della premiazione diche ha ricevuto una maglia celebrativa da Mertens ed una coppa da Aurelio De. Al momento di alzare porgere la coppa al capitano il presidente del Napoli Deè statoato da buona parte del pubblico dello stadio. Da giorni oramai è contestazione aperta da parte dei gruppi ultras contro il patron del Napoli. Striscioni e volantini appaiono puntualmente in città e le critiche al presidente sono tantissime. Oggi anche altri tifosi, oltre gli ultras, hanno deciso diare De ...

Advertising

napolipiucom : Il Maradona si schiera: applausi per Insigne, fischi per De Laurentiis #DeLaurentiis #Insigne #ForzaNapoliSempre… - sportli26181512 : Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Il Genoa è chiamato alla difficilissima trasf… - LEOPOLDOMIRAND2 : @1860italia @Edorsi53 @RafaeLeao7 Sig.Enzo cosa intende per 'fuoriclasse'? a parte Maradona fuori concorso ??io per… -