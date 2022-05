“Ho perso il mio bimbo”. L’annuncio straziante della cantante sui social: “Sono devastata” (Di domenica 15 maggio 2022) Prima la gioia per la gravidanza, ora il dolore per la tragedia. Britney Spears ha perso il bambino che aspettava. È stata la stessa cantante a dare la terribile notizia attraverso un lungo post sul proprio profilo Instagram. Britney Spears è già mamma di due ragazzi, il 16enne Sean Preston e il 15enne Jayden James, avuti dall’ex marito Kevin Federline. Per lei sarebbe stato il primo figlio con l’attuale compagno Sam Ashgari, personal trainer di 12 anni più giovane. Britney Spears aveva annunciato la gravidanza poche settimane fa dopo un periodo difficile caratterizzato da una battaglia legale con il padre. Dopo una riabilitazione in una clinica la cantante aveva perso la custodia dei figli e le era stato imposto il papà come tutore. Giusto l’anno scorso Britney in tribunale aveva denunciato: “Ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Prima la gioia per la gravidanza, ora il dolore per la tragedia. Britney Spears hail bambino che aspettava. È stata la stessaa dare la terribile notizia attraverso un lungo post sul proprio profilo Instagram. Britney Spears è già mamma di due ragazzi, il 16enne Sean Preston e il 15enne Jayden James, avuti dall’ex marito Kevin Federline. Per lei sarebbe stato il primo figlio con l’attuale compagno Sam Ashgari,nal trainer di 12 anni più giovane. Britney Spears aveva annunciato la gravidanza poche settimane fa dopo un periodo difficile caratterizzato da una battaglia legale con il padre. Dopo una riabilitazione in una clinica laavevala custodia dei figli e le era stato imposto il papà come tutore. Giusto l’anno scorso Britney in tribunale aveva denunciato: “Ho ...

Advertising

NicolaPorro : Sul mio sito, lo sapete, ospito anche opinioni divergenti. Ieri si sosteneva che #Putin avesse perso la guerra. Ogg… - Salvo1296_ : Ringrazio Inzaghi per le 2 coppe ma aver perso lo scudetto contro Salamella, Pioli, Calabria, Messias, Krunic, ecc.… - jjustaggirl : ma come Britney ha perso il bambino, dio mio mi dispiace tantissimo - IrisLimina : @imemmins Si, io ho perso un battitino del mio cuoricino, ma nun è o' ver, è ess c' svegl a chill'atr - luckystrike2030 : @Gianl1974 Preciso che non so cosa sia questo spettacolo, mai visto e mai perderò tempo a vedere perché il mio temp… -