Hindley vince sul Blockhaus | Lopez resta leader del Giro

(Di domenica 15 maggio 2022) CHIETI (ITALPRESS) – Jaila nona tappa deld'Italia 2022,la Isernia-, di 191 chilometri e secondo arrivo in salita della corsa Rcs. Il corridore australiano della Bora-Hansgrohe si impone in volata sul francese Romain Bardet (Team DSM) e sul colombiano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Lo spagnolo Juan PedroPerez (Trek-Segafredo) riesce a conservare la maglia rosa con un vero e proprio sprint nel finale. Domani giornata di riposo, prossimo appuntamento fissato per martedì con la decima frazione, la Pescara-Jesi di 196 chilometri.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

