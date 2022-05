Gazzetta: potrebbe essere anche l’ultima di Osimhen a Fuorigrotta (Di domenica 15 maggio 2022) La Gazzetta scrive che oggi a Napoli non sarà solo l’ultima in casa di Insigne (che ha già firmato col Toronto) ma anche di Victor Osimhen. Che De Laurentiis venderebbe in caso di offera di almeno 100 milioni di euro. Scrive Maurizio Nicita: Comporterebbe una notevole plusvalenza per il Napoli che in soldi sta pagando poco più di 50 milioni al Lilla dei quali ne ha ammortizzato oltre 30. Dunque cedendolo per 100 milioni, almeno 70 sarebbe la plusvalenza. Un’offerta vera e propria ancora non c’è ma Arsenal e Manchester United hanno preso informazioni sul nigeriano. Se arrivasse l’offerta dall’Inghilterra per lui si parlerebbe di un ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 4,5 milioni netti che prende dal Napoli. Nelle ultime due partite Osimhen può arrivare a 20 gol. Cerca il raddoppio di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Lascrive che oggi a Napoli non sarà soloin casa di Insigne (che ha già firmato col Toronto) madi Victor. Che De Laurentiis venderebbe in caso di offera di almeno 100 milioni di euro. Scrive Maurizio Nicita: Comporterebbe una notevole plusvalenza per il Napoli che in soldi sta pagando poco più di 50 milioni al Lilla dei quali ne ha ammortizzato oltre 30. Dunque cedendolo per 100 milioni, almeno 70 sarebbe la plusvalenza. Un’offerta vera e propria ancora non c’è ma Arsenal e Mster United hanno preso informazioni sul nigeriano. Se arrivasse l’offerta dall’Inghilterra per lui si parlerebbe di un ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 4,5 milioni netti che prende dal Napoli. Nelle ultime due partitepuò arrivare a 20 gol. Cerca il raddoppio di ...

Advertising

napolista : Gazzetta: potrebbe essere anche l’ultima di Osimhen a Fuorigrotta Adl vuole almeno 100 milioni per una plusvalenza… - assomister : @Gazzetta_it Ma @OfficialMonto parla pure???? Se ha fatto il capitano lui allora potrebbe farlo anche Ballo Toure!!!!’ ???? - SKYSMA3 : @carlo_guttuso @GiovaAlbanese @Gazzetta_it Non è importante la cifra. Potrebbe permetterlo solo e ripeto SOLO in ca… - DSss79 : RT @LucaFioretti13: Via alla trattativa che potrebbe portare Paul #Pogba alla #Juventus. Lunedì il primo contatto con i procuratori del fra… - Roberta_Siro : RT @LucaFioretti13: Via alla trattativa che potrebbe portare Paul #Pogba alla #Juventus. Lunedì il primo contatto con i procuratori del fra… -