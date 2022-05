Cagliari-Inter 1-3, Joao Pedro: “Dobbiamo credere alla salvezza” (Di domenica 15 maggio 2022) “Dobbiamo credere alla salvezza. L’Inter è troppo forte ed è in forma. L’abbiamo preparata bene, ma loro sono stati migliori. In queste ultime partite ho visto uno stadio mai visto a Cagliari: ci hanno sempre spinto, si è visto un entusiasmo diverso”. Queste le parole dell’attaccante del Cagliari, Joao Pedro dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter per 3-1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “. L’è troppo forte ed è in forma. L’abbiamo preparata bene, ma loro sono stati migliori. In queste ultime partite ho visto uno stadio mai visto a: ci hanno sempre spinto, si è visto un entusiasmo diverso”. Queste le parole dell’attaccante deldopo la sconfitta casalinga contro l’per 3-1. SportFace.

