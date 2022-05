Benevento 5, l’avventura nei play off si ferma al primo turno (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPomezia – Si è chiusa al primo turno l’avventura nei playoff del Benevento 5 con i sanniti superati 7-1 fuori casa dalla Fortitudo Pomezia, squadra che aveva terminato la regular season al secondo posto oltre ad aver vinto ad aprile la Coppa Italia di serie A2. Dovendo fare i conti con le pesanti assenze degli squalificati Galletto e Bobadilla, la squadra di mister Cundari è scesa in campo consapevole di dovere affrontare una vera e propria corazzata con il match che si è messo subito maledettamente in salita per i giallorossi, sotto di due reti dopo appena 40 secondi (Lemos e Fornari). Nonostante un avvio di gara difficile i sanniti sono stati bravi a non disunirsi sfiorando il gol con Stigliano e Mejuto, ma al 7’ è arrivato anche il 3-0 di Fornari con un tiro che ha ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPomezia – Si è chiusa alneioff del5 con i sanniti superati 7-1 fuori casa dalla Fortitudo Pomezia, squadra che aveva terminato la regular season al secondo posto oltre ad aver vinto ad aprile la Coppa Italia di serie A2. Dovendo fare i conti con le pesanti assenze degli squalificati Galletto e Bobadilla, la squadra di mister Cundari è scesa in campo consapevole di dovere affrontare una vera e propria corazzata con il match che si è messo subito maledettamente in salita per i giallorossi, sotto di due reti dopo appena 40 secondi (Lemos e Fornari). Nonostante un avvio di gara difficile i sanniti sono stati bravi a non disunirsi sfiorando il gol con Stigliano e Mejuto, ma al 7’ è arrivato anche il 3-0 di Fornari con un tiro che ha ...

