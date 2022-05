Amici 21 | stasera verrà proclamato il vincitore | le ultime parole dei ragazzi prima della finalissima

Leggi su isaechia

(Di domenica 15 maggio 2022) Questa sera andrà in onda l’attesissima finalesedicesima edizione di, di Maria de Filippi. L’anno scorso a trionfare era stata la ballerina Giulia Stabile e per la categoria canto, Sangiovanni. Per la finale di, sono sei i candidati alla vittoria: Michele e Serena per la categoria ballo, Luigi, Albe, Sissi e Alex invece per la categoria canto. Chi avrà la meglio? Nel frattempo, gli allievi si sono lasciati andare all’emozione. Nelle scorse ore infatti, i finalisti hanno pubblicato ognuno un toccante messaggio sui social, per ringraziare in particolare chi ha fatto loro da spalla e supporto in questo percorso. Eccoli, elencati di seguito: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Strangis (@luigi strangis) Voglio dedicare questo post a me stesso, a ...